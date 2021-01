‘Temptation Island’ | un’ex tentatrice è in attesa del suo primo figlio e svela tramite social il sesso del bebè

Leggi su isaechia

(Di sabato 16 gennaio 2021)di Temptation Island è indel suo. Stiamo parlando di Veronica Valà, nota per aver partecipato alla prima edizione di Temptation Island e per avere suscitato l’attenzione di Cristian Gallella. L’ex tronista prese parte al reality delle tentazioni con Tara Gabrieletto e nonostante la sua vicinanza con la Valà decise di abbandonare il programma in anticipo insieme a Tara. Successivamente i due si sposarono, ma risale a diversi mesi fa la notizia della loro separazione. Negli ultimi anni, poi, abbiamo rivisto Veronica in televisione in quanto nel 2019 è stata una delle pupe a La Pupa e il Secchione. Dopo Temptation Island, Veronica iniziò una relazione con Jacopo D’Eustachio, col quale decise anche di andare a convivere. Ad oggi, però, il cuore dell’ex ...