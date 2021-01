Spaventoso attacco d' ansia | Tommaso Zorzi sprofonda | A un passo dal ritiro | la ragione del crollo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 gennaio 2021) Ore di apprensione per, uno dei protagonisti più amati di questo Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Già, a causa dei continui prolungamenti del reality,ora sembra sfinito. E nelle ultime ore è precipitato in una profonda crisi dopo aver scoperto che il GfVip non finirà il prossimo 8 febbraio, così come la produzione ha rivelato ai concorrenti. Un vero e propriod', per, che si è infilato sotto alle coperte per poi sfogarsi con Andrea Zelletta e Stefania Orlando. Zero sorrisi, poca ironia, muso lunghissimo e morale sotto ai tacchi. Tanto che si inizia a sospettare cheabbia intenzione di ritirarsi dal Grande Fratello Vip. In molti, nelle ultime ore e soprattutto sui social, hanno ...