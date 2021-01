Sonia Lorenzini "Pierpaolo Pretelli mente"/ "Con Giulia o con Elisabetta Gregoraci.." (Di sabato 16 gennaio 2021) Sonia Lorenzini "Pierpaolo Pretelli mente", l'ex del Grande Fratello Vip 2020 punta il dito contro l'ex velino: "Con Giulia o con Elisabetta Gregoraci.." Leggi su ilsussidiario (Di sabato 16 gennaio 2021)", l'ex del Grande Fratello Vip 2020 punta il dito contro l'ex velino: "Cono con.."

infoitcultura : Sonia Lorenzini 'Pierpaolo Pretelli mente'/ 'Con Giulia o con Elisabetta Gregoraci..' - ciaoosonochiara : RT @piccantella: Mi sento come quando Sonia Lorenzini pensòche SO fosse lei #tzvip - piccantella : Mi sento come quando Sonia Lorenzini pensòche SO fosse lei #tzvip - morphtojade : RT @Angela57753061: Ricordate l’aereo di Sonia Lorenzini (quello che palesemente si era pagata da sola, perché non ha gioito)? Rido ancora… - Angela57753061 : Ricordate l’aereo di Sonia Lorenzini (quello che palesemente si era pagata da sola, perché non ha gioito)? Rido ancora #tzvip -