Si scaglia contro gli agenti che cercano di aiutarlo: arrestato un 66enne

Cagliari: si scaglia contro i poliziotti che vogliono aiutarlo. Arrestato

L’uomo alla vista dei due in uniforme ha avuto uno scatto di ira e si è scagliato contro di loro colpendoli con calci e pugni ...

Cagliari: si scaglia contro i poliziotti che vogliono aiutarlo. Arrestato

Volevano aiutarlo, ma lui si è scagliato contro gli agenti e infine è stato arrestato. Nella tarda serata di ieri, alcuni poliziotti che si trovavano in via Roma a Cagliari hanno notato un uomo sdraia

L’uomo alla vista dei due in uniforme ha avuto uno scatto di ira e si è scagliato contro di loro colpendoli con calci e pugni ...Volevano aiutarlo, ma lui si è scagliato contro gli agenti e infine è stato arrestato. Nella tarda serata di ieri, alcuni poliziotti che si trovavano in via Roma a Cagliari hanno notato un uomo sdraia ...