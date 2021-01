Pulire le foglie delle piante da interno: il metodo per averle sempre belle! (Di sabato 16 gennaio 2021) Le piante sono un elemento decorativo molto importante, trasformano radicalmente l’arredamento di una stanza. Come tutte le cose presenti nella nostra abitazione, però, possono sporcarsi. Questo, oltre ad essere antigienico per la nostra salute e antiestetico per la casa è un problema per la pianta stessa. La patina di sporco, impedisce alla luce del sole di penetrare all’interno delle foglie. La pianta diventerà più debole e di conseguenza crescerà meno e andrà incontro a malattie. Vediamo come Pulire le foglie delle nostre piante, per renderle più sane e igieniche da tenere in casa. Usare uno spolverino La cosa più semplice da fare, per Pulire le foglie delle piante è usare uno ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 16 gennaio 2021) Lesono un elemento decorativo molto importante, trasformano radicalmente l’arredamento di una stanza. Come tutte le cose presenti nella nostra abitazione, però, possono sporcarsi. Questo, oltre ad essere antigienico per la nostra salute e antiestetico per la casa è un problema per la pianta stessa. La patina di sporco, impedisce alla luce del sole di penetrare all’. La pianta diventerà più debole e di conseguenza crescerà meno e andrà incontro a malattie. Vediamo comelenostre, per renderle più sane e igieniche da tenere in casa. Usare uno spolverino La cosa più semplice da fare, perleè usare uno ...

