Meité: “Una bella e nuova esperienza comincia” (Di sabato 16 gennaio 2021) Attraverso un post social su Instagram, il nuovo centrocampista del Milan, Soualiho Meite, ha pubblicato le sue prime parole da rossonero con la nuova maglia. “Una bella e nuova esperienza che inizia”, così si è espresso il centrocampista francese. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Soualiho Meite (@soualihomeite) Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 gennaio 2021) Attraverso un post social su Instagram, il nuovo centrocampista del Milan, Soualiho Meite, ha pubblicato le sue prime parole da rossonero con lamaglia. “Unache inizia”, così si è espresso il centrocampista francese. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Soualiho Meite (@soualihomeite) Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

