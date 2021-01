Jasmine Carrisi, Loredana Lecciso decide per la figlia: è accadutp dopo la partecipazione a The voice (Di sabato 16 gennaio 2021) Jasmine Carrisi, la figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso, dopo la partecipazione al programma The voice senior si ritrova a dover fare i conti con una decisione presa per lei dalla madre. Jasmine Carrisi insieme al padre Albano Carrisi (fonte immagine Instagram)Nonostante sia ancora giovanissima, ha solo 19 anni, la partecipazione al programma le ha fatto riscuotere molta popolarità ed è proprio questa che ora richiede delle decisioni importanti da prendere. LEGGI ANCHE: Jasmine Carrisi, incredibile confessione sulla sua famiglia: “Non è stato facile” Cosa ha deciso Loredana ... Leggi su altranotizia (Di sabato 16 gennaio 2021), ladi Albanolaal programma Thesenior si ritrova a dover fare i conti con una decisione presa per lei dalla madre.insieme al padre Albano(fonte immagine Instagram)Nonostante sia ancora giovanissima, ha solo 19 anni, laal programma le ha fatto riscuotere molta popolarità ed è proprio questa che ora richiede delle decisioni importanti da prendere. LEGGI ANCHE:, incredibile confessione sulla sua famiglia: “Non è stato facile” Cosa ha deciso...

