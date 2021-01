GF Vip, il web contro la produzione: “Non sono topi da laboratorio” (Di sabato 16 gennaio 2021) Il web insorge contro il prolungamento del GF Vip che starebbe facendo avere un crollo emotivo ai concorrenti Dopo la notizia del prolungamento del programma, notizia di cui i concorrenti non sono al corrente, il popolo del web insorge e accusa il GF di sfruttare le debolezze dei concorrenti per catturare ascolti. Sul prolungamento infatti c’è il silenzio da parte del presentatore. Silenzio che ha infastidito il popolo del web, proprio per il trattamento che stanno avendo i concorrenti del reality. Secondo alcuni internauti, infatti, la produzione starebbe puntando sul crollo emotivo dei vip più forti questo per creare dinamiche e alzare lo share. Accuse che arrivano dagli spettatori. Sarebbe giusto a questo punto informarli del secondo prolungamento, così come è stato fatto un mese fa, e dar loro la possibilità di scegliere se ... Leggi su 361magazine (Di sabato 16 gennaio 2021) Il web insorgeil prolungamento del GF Vip che starebbe facendo avere un crollo emotivo ai concorrenti Dopo la notizia del prolungamento del programma, notizia di cui i concorrenti nonal corrente, il popolo del web insorge e accusa il GF di sfruttare le debolezze dei concorrenti per catturare ascolti. Sul prolungamento infatti c’è il silenzio da parte del presentatore. Silenzio che ha infastidito il popolo del web, proprio per il trattamento che stanno avendo i concorrenti del reality. Secondo alcuni internauti, infatti, lastarebbe puntando sul crollo emotivo dei vip più forti questo per creare dinamiche e alzare lo share. Accuse che arrivano dagli spettatori. Sarebbe giusto a questo punto informarli del secondo prolungamento, così come è stato fatto un mese fa, e dar loro la possibilità di scegliere se ...

zazoomblog : Grande Fratello Vip web in rivolta per il prolungamento: “Ridicoli” - #Grande #Fratello #rivolta - zazoomblog : Grande Fratello Vip web in rivolta per il prolungamento: “Ridicoli” - #Grande #Fratello #rivolta - laura43159289 : @trash_italiano grazie ???? #prelemi #gfvip #tzvip #sovip #STOPGFVIP - lapartevera : @Dadaduckappo Stai su trash italiano ???? - lapartevera : @sullabasedi Stai su trash italiano ???? -