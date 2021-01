Derby alla Lazio | Fonseca | «Non si possono fare certi errori» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di sabato 16 gennaio 2021) Glidifensivi hanno condannato la Romasconfitta nelcontro la. E' questo il pensiero del tecnico PauloIl tecnico della Roma Pauloha commentato amareggiato la sconfitta nelcontro lariducendo la sua analisi aglicommessi. Le sue parole «Penso che i primi due gol nascano da due situazioni che non possiamo sbagliare. Se sbagliamo così contro lapoi è difficile, perché una squadra che si chiude e che diventa difficile da attaccate. Non è stato un problema tattico però, non possiamo sbagliare questo tipo i situazione».