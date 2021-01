Damiano (Pd): 'Meglio i responsabili che gli inaffidabili' (Di sabato 16 gennaio 2021) Cesare Damiano, già ministro del Lavoro e consigliere Inail e militante Pd critica il comportamento egoista di Matteo Renzi, affermando che reintegrarlo in una possibile maggioranza sia praticamente ... Leggi su globalist (Di sabato 16 gennaio 2021) Cesare, già ministro del Lavoro e consigliere Inail e militante Pd critica il comportamento egoista di Matteo Renzi, affermando che reintegrarlo in una possibile maggioranza sia praticamente ...

"Meglio i 'responsabili' degli 'inaffidabili'. Meglio i 'costruttori' dei 'distruttori'. Non avrei mai pensato di arrivare a poter dire tanto. Renzi - continua - ci ha condotto pe ...

