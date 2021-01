Dalla Pfizer 100 mila dosi in meno a settimana, allarme per i richiami (Di sabato 16 gennaio 2021) AGI - Circa 100mila dosi in meno in arrivo la prossima settimana, e presumibilmente nelle settimane a venire. E' questo l'impatto sull'Italia della decisione di Pfizer, comunicata ieri, di tagliare del 29-30% la fornitura di vaccini contro il Covid. Una riduzione inaspettata, che preoccupa il commissario Arcuri, anche perchè proprio in questi giorni partiranno i primi richiami, ossia la somministrazione della seconda dose a coloro che hanno per primi ricevuto il vaccino, che vanno eseguiti secondo la stessa Pfizer a 21 giorni Dalla prima dose. Il V-Day è stato il 27 dicembre, quindi domani saranno tre settimane esatte. A quanto si apprende, le dosi di vaccino attese da lunedì sarebbero state circa 530-540mila, più ... Leggi su agi (Di sabato 16 gennaio 2021) AGI - Circa 100inin arrivo la prossima, e presumibilmente nelle settimane a venire. E' questo l'impatto sull'Italia della decisione di, comunicata ieri, di tagliare del 29-30% la fornitura di vaccini contro il Covid. Una riduzione inaspettata, che preoccupa il commissario Arcuri, anche perchè proprio in questi giorni partiranno i primi, ossia la somministrazione della seconda dose a coloro che hanno per primi ricevuto il vaccino, che vanno eseguiti secondo la stessaa 21 giorniprima dose. Il V-Day è stato il 27 dicembre, quindi domani saranno tre settimane esatte. A quanto si apprende, ledi vaccino attese da lunedì sarebbero state circa 530-540, più ...

