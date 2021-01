Covid | positivi crescono più dei guariti Ancora otto morto nel Casertano

(Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Per il secondo giorno di fila il numero dei nuovialsupera quello dei, non accadeva da oltre un mese. E’presto per dire che il trend si stia invertendo, visto che l’Asl parla di dati “altalenanti”, e dunque da prendere con le molle, per ora. Nelle ultime 24 ore, attesta il bollettino Asl, sono 155 i nuovi contagiati a fronte di 136; con 1833 tamponi processati, il tasso dità scende però all’8%, due punti in meno rispetto a ieri. Il computo totale delle persone attualmente positive nelè dunque di 3333 (undici in più di ieri). Saleil conto dei decessi legati al: il report giornaliero parla dipersone ...

matteosalvinimi : == ?? #LOMBARDIA #ZONAROSSA: I DATI REALI DI INCIDENZA POSITIVI IGNORATI DAL GOVERNO. LA REGIONE VERSO IL RICORSO ==… - SkyTG24 : Covid Israele, dopo due settimane di vaccino calo dei positivi del 33% - Agenzia_Ansa : #Covid, 718 i detenuti positivi, impennata nelle carceri a Milano. In una settimana i casi sono cresciuti di oltre… - manolo_loop : RT @unoscribacchino: #Covid19, oltre 700 detenuti positivi in Italia. Impennata contagi nelle carceri milanesi. - FatimaCurzio : RT @mattinodinapoli: Covid a Napoli, due positivi scoperti all'aeroporto di Capodichino di ritorno da Londra -

Ultime Notizie dalla rete : Covid positivi

Sono stati registrati 1123 casi positivi: 406 in provincia di Bari, 76 in provincia di Brindisi, 100 nella provincia BAT, 217 in provincia di Foggia, 79 in provincia di Lecce, 239 in provincia di Tara ...The most-awaited nationwide vaccination drive against the novel coronavirus infection in India commenced on Saturday.