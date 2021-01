Covid a Bergamo, 82 casi in 24 ore Il tasso di positività si attesta sul 6% (Di sabato 16 gennaio 2021) I decessi, a livello regionale, sono 78 per un totale complessivo di 26.172 morti dall’inizio della pandemia. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 16 gennaio 2021) I decessi, a livello regionale, sono 78 per un totale complessivo di 26.172 morti dall’inizio della pandemia.

CottarelliCPI : La Lombardia torna in zona rossa. Perché è stata così colpita dal Covid? Nel 2018, 6 tra le 10 città con maggiore i… - matteosalvinimi : == ?? #LOMBARDIA #ZONAROSSA: I DATI REALI DI INCIDENZA POSITIVI IGNORATI DAL GOVERNO. LA REGIONE VERSO IL RICORSO ==… - repubblica : Vittime del Covid: 'L'indagine va troppo a rilento', l'attacco alla procura di Bergamo che spacca il comitato - tiber_h : RT @GiancarloDeRisi: Covid, trema Speranza. La Finanza al ministero della Salute indaga per falso ed epidemia colposa. Sequestrati document… - Rocco_italiano2 : RT @GiancarloDeRisi: Covid, trema Speranza. La Finanza al ministero della Salute indaga per falso ed epidemia colposa. Sequestrati document… -