Callejon: "Napoli è stata casa mia. Sono contento di tornare e incontrare i miei ex compagni"

Josè Maria Callejon è sicuramente il calciatore più atteso dai suoi ex compagni per la sfida di domani tra Napoli e Fiorentina. L'ex esterno azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale della Fiorentina Il ricordo più bello dell'esperienza a Napoli: «I sette anni meravigliosi che ho vissuto lì è stata casa mia. Voglio bene alla gente, agli allenatori che ho avuto, sarà una sfida un po' strana però Sono contento di tornare, vedere i miei ex compagni, tornare nel nuovo stadio Maradona. Questo è lavoro, è il calcio, gli altri sicuramente capiranno che ora sto qua, difendo questi colori e speriamo di fare una bella partita». A Firenze come ti trovi? «Bene, ...

