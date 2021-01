Benevento | rientri importanti per Crotone | i convocati di Inzaghi

(Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– In vista dell’importante trasferta dimisterpotrà contare su diversi. Tra iper il match con i calabresi, in programma domani alle ore 15, si segnalano idi Caldirola e Tuia nel reparto difensivo; Viola e Tello nella zona mediana del campo; Caprari e Iago Falque nel reparto avanzato. Tra gli assenti figurano Letizia, Schiattarella e Moncini. Di seguito igiallorossi: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Benevento rientri

anteprima24.it

Particolarmente efficace in questo senso è la riflessione di Francesco Farioli, ex assistente di Roberto De Zerbi al Benevento e al Sassuolo ... in certi situazioni diventi McKennie. Il rientro di ...“In questo momento, quella di Crotone per noi è la partita più importante dell’anno”. Vietato abbassare la guardia in ottica salvezza: Filippo Inzaghi non ammette distrazioni e indica la rotta del suo ...