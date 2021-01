Balestri | “Sono diventato Pinocchio perché fui l’unico ad avere il coraggio di rompere un quadro davanti a Comencini”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 16 gennaio 2021) Dagospia ha ripreso il racconto di Andrea, il ‘’ dello sceneggiato diretto da, ai microfoni di Rai Radio2.eri ha spiegato come è arrivato ad interpretare il ruolo die lavorare con grandi del cinema come Manfredi, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Gina Lollobrigida. «Tutto è cominciato mentre ero a scuola, facevo la seconda elementare, avevo sette anni.mandò dei fotografi a fare delle foto ai bambini delle elementari, visionò più di 3000 fotografie. Dopo varie selezioni, l’ultimo provino fu a Roma.chiese a sette bambini chi aveva ildiuncon un martello. Non fece in tempo a dirlo che io presi il martello e ruppi il ...