ZAGARITIS | JOLLY MANCINO IN ORBITA PARMA

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Ilguarda al futuro e sta per chiudere la trattativa per un giovane esterno greco, classe 2001, Vasilios Zagaridis, in forza al Panathinaikos. Esterno sinistro polivalente, capace di giocare a tutta fascia, sia come esterno basso che come esterno alto. Molto duttile, quindi, sia in un 3-5-2 che in un modulo con la difesa a 4. Il giocatore si è messo in luce nel corso della stagione scorsa, quando, causa una crisi economica del club atenese, la società ha deciso di puntare su alcuni elementi della Accademy, tra questi, appunto, Zagaridis. Nato a Tebe il 4 maggio del 2001, è arrivato al Panathinaikos nel 2015 proveniente dal PAS Kithairon Kaparelliou ed è stato promosso in prima squadra dell’ex tecnico Giorgos Donis dopo che il ragazzo si era particolarmente distinto con la formazione Under 19 del “Trifoglio”.ha esordito in prima squadra ...