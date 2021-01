Videogiochi e giornalismo tra crunch estremo e pessime condizioni di lavoro | esplode il caso GameXplain

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Uno dei problemi più gravi che affligge il mondo deiè il, ovvero quando gli studi di sviluppo costringono i propri dipendenti a svolgere numerose ore diextra per portare a termine un videogioco e rispettare le scadenze. Più volte vi abbiamo parlato di questo delicato argomento e alcuni impiegati di famosi studi, come Naughty Dog o CD Projekt RED, hanno accusato le compagnie didiestreme. Tuttavia, ilnon riguarda solamente lo sviluppo dima anche ilvideoludico. Sulle pagine di VICE è stato pubblicato un articolo in cui vengono raccontate ledi, uno dei portali ...