«Nobody is listening»: Zayn si mette a nudo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Zayn Malik torna a due anni di distanza dal suo ultimo lavoro con le idee chiare. Anticipato dai brani Better e Vibez, esce il 15 gennaio Nobody is listening, il suo progetto più personale. L'artista britannico si occupa qui in prima persona di tutto il processo creativo e produttivo, riuscendo a esprimere liberamente i suoi pensieri. Con atmosfere calde che lasciano spazio al desiderio (suo o di chi ascolterà è tutto da decidere), mette al centro il cuore, tra ballad d'amore e pezzi decisamente ritmati, che portano a vivere i suoni dell'R&B qualsiasi sia la frequenza del suono, nelle varie tracce. Dare amore, per riceverlo, mostrare l'anima. Zayn si mette a nudo di fronte a un interlocutore immaginario, dall'amata a chi lo ascolta, che ne può vedere tutte le imperfezioni, ma provare ad amarlo lo stesso. (Tranquillo Zayn, non è difficile). È uno Zayn più sereno. Consapevole. Maturo. Complice la sua vita personale, probabilmente. Neo papà, innamoratissimo di Gigi Hadid, sa esattamente dove è e come ci è arrivato e che abbia fatto parte della boyband più famosa del mondo diventa un ricordo sfumato.

“Vibez” è su YouTube: guarda il video del singolo di Zayn a metà tra animazione e realtà. Oggi esce anche il disco “Nobody is listening” A metà tra animazione e realtà e l’inconfondibile voce di Za ...

River Road è una canzone di Zayn contenuta nell’album Nobody Is Listening. Di seguito trovate il testo e la traduzione della canzone: testo. We don’t define each other Stand ...