Marc Marquez, gli aggiornamenti sulle sue condizioni

Marc Marquez si è sottoposto ieri ad una visita all'ospedale Ruber International di Madrid per un check-up al suo omero destro. Questi sono i primi aggiornamenti che ci giungono sulla situazione clinica di Marc dal 3 dicembre scorso, quando aveva subito la terza operazione all'osso fratturatosi durante il Gran Premio di Spagna della passata stagione.

Il comunicato di HRC su Marc Marquez

"L'otto volte campione del mondo è stato visitato sei settimane dopo l'intervento chirurgico del 3 dicembre per una pseudoartrosi infetta dell'omero destro. Il controllo ha confermato una soddisfacente evoluzione clinica e radiografica per tutta la durata della valutazione. Marquez continuerà con il trattamento antibiotico specifico e con un programma di recupero funzionale ...

