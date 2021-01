L’influencer “contadina” Li Ziqi e il soft power cinese

Leggi su formiche

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Una sera sono capitata per caso in uno dei video di Li: “The Life of potato”. L’atmosfera rilassata, spoglia di telefonini, social network e frenesia, mi ha subito conquistata. Con una fotografia impeccabile, questa giovane influencerracconta la sua tranquilissima vita nella campagna di Pingwu, nella provincia di Sichuan. Lì, insieme alla nonna, vive di quello che coltiva e produce. Non si taglia mai, non patisce il freddo né il caldo, il suo orto non viene mai attaccato da piaghe. Non spreca nulla (gli scarti delle verdure finiscono nel pollaio). La ragazza sembra una principessa di Disney, ma lontana dall’Occidente e i suoi standard di bellezza. Ha delle trecce perfette nei capelli, trucco delicato, vestiti eleganti. Ha 30 anni. Non si sa molto sulla sua vita, ma si deduce dalla narrazione dei video che è orfana. Lei però non è triste. I ...