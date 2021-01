L'Abruzzo torna in zona arancione da domenica (Di venerdì 15 gennaio 2021) Saranno soltanto 3 le regioni italiane a restare in zona gialla e l' Abruzzo , incerta fino all'ultimo, non sarà tra queste. Da domenica la nostra regione torna in fascia arancione. Il ministro della ... Leggi su chietitoday (Di venerdì 15 gennaio 2021) Saranno soltanto 3 le regioni italiane a restare ingialla e l', incerta fino all'ultimo, non sarà tra queste. Dala nostra regionein fascia. Il ministro della ...

espressione24 : L'Aquila - A comunicarlo è il Presidente di Regione Marco Marsilio, che afferma tristemente:'Il… - SERGIODICINTIO : Si torna in #arancione ... Sacrifici oggi per una Pasqua più serena ... Semicit... Successivamente sostituire… - nuovaradio1485 : #Covid19: Anche l' #Abruzzo torna in #zonaarancione da domenica prossima. L'indice dei contagi è risalito a 1,12. - ropasblog : @GiovaQuez Però convieni con me che.. L abruzzo è in zona rossa/arancione da fine ottobre! Torna in giallo 5 giorni… - giusepperitucci : Da domenica l’Abruzzo torna arancione?? #abruzzo #coronavirus -