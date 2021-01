La fiducia, il rimpasto, il semestre bianco. Lupo (Luiss) spiega la crisi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Si fa presto a dire crisi. Da quando Matteo Renzi ha staccato la spina al governo di Giuseppe Conte se ne sono sentite di tutte. Ostaggio del gioco delle opposte tifoserie, la narrazione politica e mediatica ha dato il meglio di sé (si fa per dire). Così qualcuno punta il dito contro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, reo di non voler “spedire tutti al voto”. Altri incrociano le dita e si appellano al “semestre bianco”, oltre il quale “non si può votare”. Funziona davvero così? Prima della resa dei conti in aula, quando il premier chiederà un voto di fiducia, lunedì alla Camera e martedì al Senato, meglio fare un ripasso. Lo facciamo con Nicola Lupo, professore di Diritto Parlamentare alla Luiss Guido Carli e già Consigliere parlamentare. LE “COMUNICAZIONI DI CARATTERE ... Leggi su formiche (Di venerdì 15 gennaio 2021) Si fa presto a dire. Da quando Matteo Renzi ha staccato la spina al governo di Giuseppe Conte se ne sono sentite di tutte. Ostaggio del gioco delle opposte tifoserie, la narrazione politica e mediatica ha dato il meglio di sé (si fa per dire). Così qualcuno punta il dito contro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, reo di non voler “spedire tutti al voto”. Altri incrociano le dita e si appellano al “”, oltre il quale “non si può votare”. Funziona davvero così? Prima della resa dei conti in aula, quando il premier chiederà un voto di, lunedì alla Camera e martedì al Senato, meglio fare un ripasso. Lo facciamo con Nicola, professore di Diritto Parlamentare allaGuido Carli e già Consigliere parlamentare. LE “COMUNICAZIONI DI CARATTERE ...

FrancescoBechis : RT @formichenews: La fiducia, il rimpasto, il semestre bianco. Nicola Lupo (Luiss) spiega la #crisidigoverno Da Mattarella a Nencini, ecc… - formichenews : La fiducia, il rimpasto, il semestre bianco. Nicola Lupo (Luiss) spiega la #crisidigoverno Da Mattarella a Nencin… - carboneernesto1 : @StaseraItalia RENZO HA FATTO LA PIU' GRANDE SCIOCCHEZZA, HA LANCIATO IL SASSO E NASCONDE LA MANO, HA VOLUTO APRIRE… - LorellaPresotto : @Quirinale ma quale fiducia? Gli italiani in voi non hanno alcuna fiducia. vergognoso questo nuovo rimpasto. Al vot… - VioletVioletta4 : molli la presa. Se non c'è un'altra maggioranza, si andrà al voto. Non conceda nessun rimpasto a questi traditori o… -

Ultime Notizie dalla rete : fiducia rimpasto "La fiducia è finita". Italia viva rovina il Natale a Giuseppi per fare il rimpasto ilGiornale.it Rimpasto in giunta, capogruppo Quartieri al Centro: “Rucco prigioniero dei partiti”

Dopo il rimpasto nella giunta di centrodestra di Vicenza con il sindaco Rucco che prende la delega all’urbanistica e Zocca di Forza Italia che sostituisce il civico Lunardi prendendo il bilancio (qui ...

Crisi di governo, le prossime tappe: Conte chiede la fiducia

Le dimissioni della delegazione di Italia Viva al governo, le ministre Teresa Bellanova e Elena Bonetti e il sottosegretario Ivan Scalfarotto, annunciate da ...

Dopo il rimpasto nella giunta di centrodestra di Vicenza con il sindaco Rucco che prende la delega all’urbanistica e Zocca di Forza Italia che sostituisce il civico Lunardi prendendo il bilancio (qui ...Le dimissioni della delegazione di Italia Viva al governo, le ministre Teresa Bellanova e Elena Bonetti e il sottosegretario Ivan Scalfarotto, annunciate da ...