Highlights e gol Lazio-Roma 3-0 | Serie A 2020 2021 VIDEO

Gli Highlights con le azioni salienti di Lazio-Roma, derby valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2020-21. Dominio nella stracittadina per la Lazio di Inzaghi che con un netto 3-0 travolge la Roma di Fonseca. I biancocelesti trovano il doppio vantaggio nel primo tempo grazie alle reti di Immobile e Luis Alberto. Poi nella ripresa il centrocampista spagnolo segna anche la rete del 3-0 che pone fine a un derby stravinto dai padroni di casa.

