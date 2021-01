**Governo: suspense su conta in Aula, ipotesi Conte al Colle prima di voto** (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Tutto ruota attorno ai numeri. Nei palazzi romani, in queste ore, si guarda solo al pallottoliere. Sale la suspense sulla conta in Aula, e c'è addirittura chi, nel governo, racconta all'Adnkronos che lunedì e martedì il voto -quando il premier Giuseppe Conte affronterà la sfida delle aule parlamentari- non sia affatto scontato: potrebbe limitarsi a fare delle comunicazioni in Aula a Montecitorio, per salire subito al Colle e rassegnare le dimissioni. Nessun passaggio al Senato martedì. Al Quirinale il premier salirebbe per ottenere un nuovo incarico e dar vita al Conte ter, con la lista di ministri e sottosegretari già definita o quasi. Per poi sottoporsi al voto parlamentare. Non è dunque escluso il colpo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Tutto ruota attorno ai numeri. Nei palazzi romani, in queste ore, si guarda solo al pallottoliere. Sale lasullain, e c'è addirittura chi, nel governo, racall'Adnkronos che lunedì e martedì il voto -quando il premier Giuseppeaffronterà la sfida delle aule parlamentari- non sia affatto sto: potrebbe limitarsi a fare delle comunicazioni ina Montecitorio, per salire subito ale rassegnare le dimissioni. Nessun passaggio al Senato martedì. Al Quirinale il premier salirebbe per ottenere un nuovo incarico e dar vita alter, con la lista di ministri e sottosegretari già definita o quasi. Per poi sottoporsi al voto parlamentare. Non è dunque escluso il colpo ...

Attenzione a Tony Barber, sempre. Per tre motivi. 1) È un grande giornalista, un inglese atipico, infatti vive a Berlino. 2) È il giornalista straniero che segue l’Italia con più attenzione e (di cons ...

