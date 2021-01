Google celebra James Naismith | l’uomo che inventò “a new game”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Sono passati 129 anni da quando sulla rivista universitaria dello Springfield College, “The Triangle“, fu riportata l’invenzione di quello che fu definito “a new“, un nuovo gioco. Un gioco che sarebbe stato poi conosciuto da miliardi di persone come basketball e che fu ideato da un uomo a cui oggi noi (e) rendiamo omaggio,, un visionario Nel Massachusetts in inverno fa freddo, un freddo polare quasi. Nel 1891 Luther Halsey Gulick, responsabile del dipartimento di educazione fisica dello Springfield College, pensò che i ragazzi non potevano andare in letargo per mesi aspettando che iniziasse la bella stagione per praticare sport ancora rudimentali come il football e il calcio e altri più consolidati come il lacrosse e il baseball. Per far ...