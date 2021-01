Forse abbiamo scoperto per caso una nuova particella quantistica (Di venerdì 15 gennaio 2021) (illustrazione: Princeton University)I metalli e gli isolanti sono molto diversi. Fin qui non c’è alcun dubbio. O Forse sì: un team di fisici della Princeton University, infatti, hanno appena osservato uno strano comportamento quantistico in un isolante, ritenuto finora unico e distintivo dei metalli. Una scoperta, spiegano i ricercatori nel nuovo studio pubblicato su Nature, che potrebbe suggerire l’esistenza di un nuovo tipo di particella quantistica, chiamata fermione neutro. Ma di quale comportamento si tratta? Partiamo dal fatto che i metalli conducono elettricità, mentre gli isolanti no. A livello molecolare, questo viene spiegato dalla libertà di movimento degli elettroni: nei metalli, infatti, questa particella è mobile, mentre gli isolanti hanno un’elevata resistenza che le impedisce di muoversi molto. Per ... Leggi su wired (Di venerdì 15 gennaio 2021) (illustrazione: Princeton University)I metalli e gli isolanti sono molto diversi. Fin qui non c’è alcun dubbio. Osì: un team di fisici della Princeton University, infatti, hanno appena osservato uno strano comportamento quantistico in un isolante, ritenuto finora unico e distintivo dei metalli. Una scoperta, spiegano i ricercatori nel nuovo studio pubblicato su Nature, che potrebbe suggerire l’esistenza di un nuovo tipo di, chiamata fermione neutro. Ma di quale comportamento si tratta? Partiamo dal fatto che i metalli conducono elettricità, mentre gli isolanti no. A livello molecolare, questo viene spiegato dalla libertà di movimento degli elettroni: nei metalli, infatti, questaè mobile, mentre gli isolanti hanno un’elevata resistenza che le impedisce di muoversi molto. Per ...

Ultime Notizie dalla rete : Forse abbiamo Forse abbiamo scoperto per caso una nuova particella quantistica Wired.it Vaccino, Lopalco: “Con arrivo AstraZeneca vera svolta”

BARI – “La grossa svolta, e qui forse possiamo essere un po’ ottimisti e possiamo sbilanciarci, e non e’ escluso, che a febbraio arriverà un quantitativo importante di vaccino AstraZeneca. Questo dipe ...

Però non ditelo a “genitore” Dante

Un’altra strepitosa vittoria linguistica della onorevole – onorevola forse – Laura Boldrini, ci appare dalle pagine di “Repubblica”, nelle ...

