Dreamers è un'avventura 3D tutta italiana che si mostra in un primo trailer (Di venerdì 15 gennaio 2021) Attraverso un comunicato stampa, lo studio tutto italiano PlaySys svela il suo prossimo progetto, Dreamers. Si tratta di un'avventura 3D con open world guidato, caratterizzato da un gameplay poliedrico che si estende su diversi territori proponendo numerosi incontri con personaggi, enigmi e svariati sottogiochi. primo gioco per console dello studio milanese, Dreamers promette di trasportare emotivamente i giocatori in un mondo fantastico e curato sotto tutti gli aspetti. Gran parte del gioco si svolge in sinlge-player ma ci sarà la possibilità di usare il multi-characters cooperativo in specifici ambienti. Saranno presenti puzzle ambientali e sfide di tanti tipi, veicoli da guidare e potenziare in stile mobile game, così come una vasta mappa da scoprire, oggetti da collezionare e quest da portare a ...

