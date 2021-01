Demon's Souls è stato il gioco per PlayStation 5 più scaricato in Giappone nel 2020 (Di venerdì 15 gennaio 2021) A differenza dell'America del nord, dove il titolo per PlayStation 5 più scaricato dal PlayStation Store è stato Call of Duty: Black Ops Cold War, in Giappone il gioco next-gen più popolare è stato Demon's Souls. Questo, stando ai dati ufficiali comparati pubblicati da Sony sulle versioni Giapponese e americana del PlayStation Blog, dove sono state pubblicate le varie classifiche di vendita in digital delivery. In generale è un gran successo per entrambi i titoli citati: COD:BOCW si trova difatti comunque al terzo posto, in Giappone, mentre Demon's Souls è quinto in USA e Canada. In entrambe le classifiche Marvel's Spider-Man: Miles Morales si attesta ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 15 gennaio 2021) A differenza dell'America del nord, dove il titolo per5 piùdalStore èCall of Duty: Black Ops Cold War, inilnext-gen più popolare è's. Questo, stando ai dati ufficiali comparati pubblicati da Sony sulle versionise e americana delBlog, dove sono state pubblicate le varie classifiche di vendita in digital delivery. In generale è un gran successo per entrambi i titoli citati: COD:BOCW si trova difatti comunque al terzo posto, in, mentre'sè quinto in USA e Canada. In entrambe le classifiche Marvel's Spider-Man: Miles Morales si attesta ...

