Crisi di Governo, Renzi: non credo che Conte abbia i numeri. Verso un voto sul filo lana (Di venerdì 15 gennaio 2021) Giuseppe Conte non mi pare che abbia i numeri. Ma se li avr , auguri. la democrazia . Per "se non prende 161 voti, tocca a un Governo senza Conte . Lo dice Matteo Renzi in un intervista a La Stampa. L ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 15 gennaio 2021) Giuseppenon mi pare che. Ma se li avr , auguri. la democrazia . Per "se non prende 161 voti, tocca a unsenza. Lo dice Matteoin un intervista a La Stampa. L ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - CarloCalenda : Nel 2018 Renzi, mette il veto sul Governo PD 5S e determina la nascita di quello No Euro Lega 5S. Nel 2019 determin… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - LLucaflaco : RT @PpBombardieri: 2 milioni di persone rischiano il posto di lavoro nei prossimi mesi. Siamo qui a dire, a invocare a a tutta la politica:… - RobertoBolle : RT @Daniele_Manca: Crisi di governo, ?@EnricoLetta? : «Lo strappo follia di una sola persona. La politica non è una sceneggiata»- (e si cap… -