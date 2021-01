Crisi di Governo: Conte studia le contromosse del caso (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il premier si è preso del tempo per pensare, e pare abbia pianificato al meglio la condotta da seguire nei prossimi giorni. Conte (Facebook)Ha avuto qualche giorno per pensare il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è circondato dei consigli e delle riflessioni del suo staff, delle sue persone fidate, ha fatto in modo che il clima sbollisse, in un certo senso, ha preso tutto quello che bisognava incamerare per gestire al meglio questa Crisi, ed ora pare sia pronto a sferrare le sue mosse. Un atteggiamento, cosi come suggerito da molti, negli ultimi giorni, che potrebbe essere lo stesso riservato nell’altra sua grande Crisi, quella con Matteo Salvini. Quella che sancì la fine del suo primo Governo, dando poi vita al secondo esecutivo Conte. ... Leggi su chenews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il premier si è preso del tempo per pensare, e pare abbia pianificato al meglio la condotta da seguire nei prossimi giorni.(Facebook)Ha avuto qualche giorno per pensare il Presidente del Consiglio, Giuseppe, si è circondato dei consigli e delle riflessioni del suo staff, delle sue persone fidate, ha fatto in modo che il clima sbollisse, in un certo senso, ha preso tutto quello che bisognava incamerare per gestire al meglio questa, ed ora pare sia pronto a sferrare le sue mosse. Un atteggiamento, cosi come suggerito da molti, negli ultimi giorni, che potrebbe essere lo stesso riservato nell’altra sua grande, quella con Matteo Salvini. Quella che sancì la fine del suo primo, dando poi vita al secondo esecutivo. ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - CarloCalenda : Nel 2018 Renzi, mette il veto sul Governo PD 5S e determina la nascita di quello No Euro Lega 5S. Nel 2019 determin… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - Marco1999Busa : RT @EugeneAndHisAxe: Quale articolo della Costituzione prevede il 'faccio finta di niente' del Presidente del Consiglio in occasione di una… - Annaelegalita : RT @Storace: Ma se al #governo ci fosse stato il #centrodestra, avete idee di che sarebbe accaduto? -