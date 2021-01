Cielo coperto | ma si va rasserenando | temperature giù

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Si avvicina il weekend di metà gennaio: Maurizio Signani ci accompagna a scopire che tempo farà a Bergamo con il bollettino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Nella giornata di venerdì il transito di un veloce fronte nuvoloso determinerà un avvio di giornata condito da nuvolosità diffusa seguita da cieli che diverranno pressochè sereni ovunque entro la serata. Variabilità che si alternerà anche nei prossimi giorni con cieli sereni alternati al transito di nuvolosità a tratti, ma senza fenomeni attesi. A essa si accompagnerà un corposo e generale calo dellesia nei valori minimi che in quelli massimi su tutta la regione, con gelate anche diffuse dalle prossime notti anche nelle aree pianeggianti. Venerdì 15 gennaio 2021 Tempo Previsto: Avvio di giornata generalmente nuvoloso ovunque per il transito di nuvolosità medio alta, ma in un contesto ...