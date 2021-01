Chi è il genitore 1 e chi è il 2? Conflitto tra genitori

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 gennaio 2021) – La ministra dell’interno Lamorgese ha preannunciato l’emanazione di un decreto per reintrodurre nelle carte d’identità dei minori di 14 anni l’indicazione1 e2 al posto degli antiquati padre e madre reintrodotti da Salvini. La faccenda è complicata e merita un urgente chiarimento. Chi è il1, la madre o il padre? E il2 chi è, la madre o il padre? Dalla scelta della ministra, nascono pesanti conflittualità tra madre e padre, o tra padre e padre, o tra madre e madre, o tra trans e trans per decidere chi dei due è ilUno e chi deve accontentarsi di essere soltanto ilDue. Quando si fa un decreto, bisogna essere chiari, se no è meglio cambiare mestiere. (Ard)