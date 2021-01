Attenzione a dire che il tasso di positività è crollato

Leggi su wired

(Di venerdì 15 gennaio 2021) (illustrazione: Getty Images)Si legge su diversi quotidiani che ildial coronavirus nella giornata di oggi èdal 10,7 di ieri al 5,9% del 15 gennaio. Una variazione al ribasso di quasi il 50% che si guadagna chiaramente le homepage. Ma bisogna fare, perché in realtà le cose sono un po’ più complesse di così, per due ragioni. 1. Da oggi si contano anche i tamponi antigenici Dal 15 gennaio nei numeri diffusi dalla Protezione civile aggiunge al totale di tutti i test eseguiti non solamente i tamponi molecolari, quelli cui siamo ormai abituati, che richiedono per l’analisi qualche giorno, ma anche i tamponi (o test) rapidi antigenici. Si tratta di test più veloci, che nelle ultime settimane sono stati adottati massicciamente dalle regioni italiane, ma che non erano ancora considerati ...