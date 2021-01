Alessandro Di Battista a TPI | “Meglio i responsabili che i renziani”

Leggi su tpi

(Di venerdì 15 gennaio 2021) “Trae Italia Viva,assolutamente. Questa storia di Mastella l’ha messa in giro Renzi perché mica sta in Parlamento. Il tema è che è un avvelenatore dei pozzi. Italia Viva da chi è composta? Da Forza Italia, dall’Udc. Chi sono i leader di Italia Viva? Marattin, la Bellanova, la Boschi e Renzi? Rosato, l’autore della legge elettorale che ci ha messo in questo casino. Questa è la classe dirigente di Italia Viva. Dove sta scritto che Rotondi debba essere peggio di Marattin?!”. CosìDi, in una lunga intervista rilasciata oggi a Giulio Gambino, direttore del giornale online Tpi.it. Qui l’intervista video completa. Leggi anche: 1. Il piano di Renzi ora si complica: vince solo se salta Conte (di Luca Telese) ; // 2. Le ombrelline di Renzi: lui parla ...