30 anni con Pansa (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il grande giornalista, firma indimenticabile di Panorama con il suo «Bestiario», nei ricordi della compagna che ne ha condiviso professione, libri, incontri. Un legame, il loro, fatto di amore e complicità. Nel racconto quotidiano della vita a due da cui pubblichiamo un estratto, Adele Grisendi prova a lenire il dolore della perdita. Dal settembre 2008 Giampaolo ha pubblicato due libri ogni anno e su diversi argomenti. Aveva però un chiodo fisso, quello che si riassume in una frase sola: «Io insistisco». Si riferiva al costante ritorno alle verità presentate al grande pubblico con Il sangue dei vinti e Sconosciuto 1945 e con i successivi. I suoi detrattori lo definiscono «il ciclo dei vinti». Mi diceva spesso: «Ho scritto tanto sulla Resistenza e non rinnego niente. Non ho mai cambiato idea: è la mia patria morale. Il mio eroe è il partigiano che libera la mia città. Ma c'erano anche ... Leggi su panorama (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il grande giornalista, firma indimenticabile di Panorama con il suo «Bestiario», nei ricordi della compagna che ne ha condiviso professione, libri, incontri. Un legame, il loro, fatto di amore e complicità. Nel racconto quotidiano della vita a due da cui pubblichiamo un estratto, Adele Grisendi prova a lenire il dolore della perdita. Dal settembre 2008 Giampaolo ha pubblicato due libri ogni anno e su diversi argomenti. Aveva però un chiodo fisso, quello che si riassume in una frase sola: «Io insistisco». Si riferiva al costante ritorno alle verità presentate al grande pubblico con Il sangue dei vinti e Sconosciuto 1945 e con i successivi. I suoi detrattori lo definiscono «il ciclo dei vinti». Mi diceva spesso: «Ho scritto tanto sulla Resistenza e non rinnego niente. Non ho mai cambiato idea: è la mia patria morale. Il mio eroe è il partigiano che libera la mia città. Ma c'erano anche ...

matteosalvinimi : Da due anni attaccati alla poltrona, litigiosi su tutto senza decidere su nulla, con un’unica ossessione: Salvini.… - lorepregliasco : Se andrà in porto l'operazione responsabili, il M5S in 3 anni avrà il notevole primato di aver governato con: Lega;… - acmilan : An unforgettable Serie A debut #OnThisDay for @Pato in 2008 ??? Debutto in Serie A con gol: tredici anni dalla prim… - beingKappa : RT @noncisonoo: Pensavo che l’adolescenza fosse il periodo più brutto della vita. Poi sono arrivati i 20 anni con la paura del futuro e ho… - elivito : RT @ilriformista: Sembrano passati anni luce, ma in realtà stiamo parlando dell’altro ieri quando Beppe Grillo conquistava le piazze urland… -

Ultime Notizie dalla rete : anni con Vent'anni con Wikipedia, un impegno per la 'conoscenza libera' AGI - Agenzia Italia Sigilli alla società dei clan L’intreccio con il passato

Riemergono ancora i nomi coinvolti nelle operazioni contro la ’ndrangheta e i legami con le famiglie calabresi che controllano il territorio di Lecco ...

Bidaoui corre per l’Ascoli: "Tiriamoci fuori dai guai"

L’attaccante ufficializzato: "Le mie caratteristiche sono la velocità e il dribbling". Oggi attesa un’altra giornata di annunci: Cacciatore, Danzi e Caso ...

Riemergono ancora i nomi coinvolti nelle operazioni contro la ’ndrangheta e i legami con le famiglie calabresi che controllano il territorio di Lecco ...L’attaccante ufficializzato: "Le mie caratteristiche sono la velocità e il dribbling". Oggi attesa un’altra giornata di annunci: Cacciatore, Danzi e Caso ...