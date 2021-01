YouSign arriva in Italia per digitalizzare 15 mln documenti entro 2023

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Milano, 14 gen. (Adnkronos/Lab) - Un milione didigitalizzatiil 2021, 15 milionila fine del: questi gli obiettivi con cui, la startup francese che sta portando i vantaggi della firma elettronica in tutta Europa,sul mercatono per aiutare aziende e professionisti a spostare 'online'e burocrazia. Strumento ancora poco conosciuto in, la firma elettronica giocherà infatti un ruolo fondamentale nella digitalizzazione del Paese, specialmente in un momento in cui, anche a causa dei cambiamenti portati dall'emergenza Covid, le aziende si trovano a imparare a 'dematerializzare' i propri processi e lavorare da remoto: al punto che il mercato globale ...