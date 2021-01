Uomini e Donne, Sophie dà di matto: urla e insulti pesanti con Giorgio (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, quando si è cominciato a parlare del trono di Sophie Codegoni, il pubblico è rimasto letteralmente a bocca aperta. Nessuno infatti si aspettava quello che è successo. Se l’esterna della tronista con Matteo Ranieri è stata molto dolce e i due si sono chiariti definitivamente, salutandosi col solito bacio sulle mascherine, con Giorgio Di Bonaventura, che Sophie aveva baciato in maniera appassionata la scorsa esterna (senza telecamere a causa delle regole imposte dall’emergenza legata alla pandemia di Covid-19), è andata malissimo. Per tutta l’esterna i due non hanno fatto altro che litigare e a urlare, tanto che alla fine si sono mandati al diavolo con parole particolarmente volgari. La cosa è proseguita in studio, con la tronista ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nel corso dell’ultima registrazione di, quando si è cominciato a parlare del trono diCodegoni, il pubblico è rimasto letteralmente a bocca aperta. Nessuno infatti si aspettava quello che è successo. Se l’esterna della tronista con Matteo Ranieri è stata molto dolce e i due si sono chiariti definitivamente, salutandosi col solito bacio sulle mascherine, conDi Bonaventura, cheaveva baciato in maniera appassionata la scorsa esterna (senza telecamere a causa delle regole imposte dall’emergenza legata alla pandemia di Covid-19), è andata malissimo. Per tutta l’esterna i due non hanno fatto altro che litigare e are, tanto che alla fine si sono mandati al diavolo con parole particolarmente volgari. La cosa è proseguita in studio, con la tronista ...

