Uomini e Donne, Michele Dentice lascia il programma: i motivi della scelta

Uno dei personaggi di spicco di questa edizione di Uomini e Donne, Michele Dentice ha annunciato una clamorosa decisione: lascia il programma.

Il cavaliere Michele Dentici lascia "Uomini e Donne", il popolare dating show condotto da Maria De Filippi. E lo fa in maniera improvvisa, imprevista e soprattutto tra le lacrime. E' successo tutto nella puntata di oggi, 14 gennaio, quando Dentici chiamato al confronto con Roberta Di Capua ha avuto una reazione imprevista.

Il tema era, ovviamente, il suo rapporto con Roberta.

