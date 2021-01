Uomini e donne, anticipazioni: Gemma sente un 40enne! (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nell’ultima registrazione di Uomini e donne Gemma Galgani è stata la protagonista indiscussa della puntata: per la dama due nuovi cavalieri Ieri, 13 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Grazie alle anticipazioni possiamo svelare che la protagonista della puntata, come sempre, è stata Gemma. La Galgani ha ricevuto l’ennesimo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nell’ultima registrazione diGalgani è stata la protagonista indiscussa della puntata: per la dama due nuovi cavalieri Ieri, 13 gennaio è stata registrata una nuova puntata di. Grazie allepossiamo svelare che la protagonista della puntata, come sempre, è stata. La Galgani ha ricevuto l’ennesimo L'articolo proviene da Leggilo.org.

Agenzia_Ansa : #Covid, #Salvini: diamo voce a #Ioapro. Si parte venerdì. Tam tam sui social. 'Non è contro nessuno, non è di fuori… - lauraboldrini : Marciano anche oggi, come ogni domenica da agosto. A #Minsk e in tutto il Paese. Dicono basta alla violenze del re… - chetempochefa : “Credo proprio che le donne dovrebbero imparare a vivere anche senza gli uomini. Io credo che una parte della vita… - paris_2005 : @lilly0971 Una ditta di jeans americana,non hanno detto la marca,ha fatto una battuta sull'etichetta del lavaggio,… - KamasDg : Uomini che mettono le foto di uomini famosi, oppure modelli, che piacciono alle donne... Io non vi capisco Ma per… -