Star Wars di Ubisoft Massive: spuntano i primi dettagli del gioco in collaborazione con Lucasfilm Games (Di giovedì 14 gennaio 2021) In seguito alla notizia che Ubisoft Massive - lo studio dietro la serie The Division - svilupperà un gioco Star Wars open-world con Lucasfilm Games, la società ha aggiornato diversi annunci di lavoro per il suo progetto, con suggerimenti su cosa aspettarsi da esso. La pagina degli annunci di Ubisoft Massive è stata aggiornata e ora elenca diversi lavori in vari reparti in termini di gioco, comparto artistico, produzione, animazione e altro. Sebbene i dettagli sull'imminente Star Wars di Massive rimangano scarsi - sappiamo solo che si tratterà di un'avventura open world basata sulla storia - gli annunci di lavoro indicano alcune aree di interesse che ...

