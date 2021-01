Sassuolo, i convocati di De Zerbi per la Spal (Di giovedì 14 gennaio 2021) A poche ore dalla sfida contro la Spal in Coppa Italia, in programma al Mapei Stadium alle 17.30, il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi ha diramato la lista dei 23 convocati. Ecco l’elenco completo: Portieri: Consigli, Pegolo, Turati.Difensori: Marlon, Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Ferrari, Piccinini, Kyriakopoulos.Centrocampisti: Magnanelli, Lopez, Djuricic, Obiang, Traore, Mercati.Attaccanti: Boga, Raspadori, Haraslin, Oddei, Schiappacasse, Defre. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 14 gennaio 2021) A poche ore dalla sfida contro lain Coppa Italia, in programma al Mapei Stadium alle 17.30, il tecnico del, Roberto Deha diramato la lista dei 23. Ecco l’elenco completo: Portieri: Consigli, Pegolo, Turati.Difensori: Marlon, Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Ferrari, Piccinini, Kyriakopoulos.Centrocampisti: Magnanelli, Lopez, Djuricic, Obiang, Traore, Mercati.Attaccanti: Boga, Raspadori, Haraslin, Oddei, Schiappacasse, Defre. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

