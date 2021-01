Roma: continuano i controlli antiabusivismo, 4mila articoli sequestrati in 48 ore (Di giovedì 14 gennaio 2021) continuano senza sosta i controlli a contrasto dell’abusivismo commerciale da parte della Polizia Locale, con oltre 4mila articoli posti sotto sequestro nelle ultime 48 ore. Le zone dei controlli In particolare, nelle principali piazze del Centro Storico, nell’area del Colosseo e a Trastevere, gli agenti del I Gruppo Centro, hanno sorpreso diversi venditori irregolari: in via della Lungaretta e nelle strade limitrofe tre gli abusivi fermati e circa 2000 articoli, tra scarpe, foulard e bigiotteria sono stati sequestrati. L’ultimo intervento dei caschi bianchi è di poche ore fa, quando, durante i controlli in zona Colosseo, una pattuglia ha fermato un uomo vestito da centurione mentre cercava di farsi pagare per alcune foto: nei suoi confronti, oltre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 gennaio 2021)senza sosta ia contrasto dell’abusivismo commerciale da parte della Polizia Locale, con oltreposti sotto sequestro nelle ultime 48 ore. Le zone deiIn particolare, nelle principali piazze del Centro Storico, nell’area del Colosseo e a Trastevere, gli agenti del I Gruppo Centro, hanno sorpreso diversi venditori irregolari: in via della Lungaretta e nelle strade limitrofe tre gli abusivi fermati e circa 2000, tra scarpe, foulard e bigiotteria sono stati. L’ultimo intervento dei caschi bianchi è di poche ore fa, quando, durante iin zona Colosseo, una pattuglia ha fermato un uomo vestito da centurione mentre cercava di farsi pagare per alcune foto: nei suoi confronti, oltre ...

CorriereCitta : Roma: continuano i controlli antiabusivismo, 4mila articoli sequestrati in 48 ore - aleaus81 : RT @alcircomassimo: #AlCircoMassimo continuano i preparativi Non tutti sembrano al corrente di quanto sta per accadere?? Ci pensa @Gabriel… - _Cotu : RT @alcircomassimo: #AlCircoMassimo continuano i preparativi Non tutti sembrano al corrente di quanto sta per accadere?? Ci pensa @Gabriel… - GabrieleConflit : RT @alcircomassimo: #AlCircoMassimo continuano i preparativi Non tutti sembrano al corrente di quanto sta per accadere?? Ci pensa @Gabriel… - alcircomassimo : #AlCircoMassimo continuano i preparativi Non tutti sembrano al corrente di quanto sta per accadere?? Ci pensa… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma continuano Roma: continuano i controlli antiabusivismo, 4mila articoli sequestrati in 48 ore Il Corriere della Città BilBOlbul Continua - Ritratto d’autore: Jesse Jacobs

“Ritratto d’autore: Jesse Jacobs” è il titolo del primo incontro del 2021 per “BilBOlbul Continua”, il ciclo di appuntamentiin streaming che fino alla primavera il Fest ...

Incontro Agostinelli (Autorità portuale Gioia Tauro) e Minenna (ADM), continuare collaborazione

(FERPRESS) – Roma, 14 GEN – Il Commissario straordinario dell’Autorità portuale di Gioia Tauro, Andrea Agostinelli, ha incontrato giovedì 14 gennaio, il Direttore Generale dell’Agenzia Dogane e Monopo ...

“Ritratto d’autore: Jesse Jacobs” è il titolo del primo incontro del 2021 per “BilBOlbul Continua”, il ciclo di appuntamentiin streaming che fino alla primavera il Fest ...(FERPRESS) – Roma, 14 GEN – Il Commissario straordinario dell’Autorità portuale di Gioia Tauro, Andrea Agostinelli, ha incontrato giovedì 14 gennaio, il Direttore Generale dell’Agenzia Dogane e Monopo ...