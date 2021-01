(Di giovedì 14 gennaio 2021) Doveva essere una manifestazione per chiedere giustizia, ma si è trasformata in una guerriglia urbana con oltre cento arresti. Nella serata di ieri,è stata teatro di scontri tra le forze ...

stefanoa99 : Rabbia a Bruxelles per la morte del 23enne arrestato, incendiata una caserma e colpita l'auto del re - TodayEuropa : #Attualità #Network Rabbia a Bruxelles per la morte del 23enne arrestato, incendiata una caserma e colpita l'auto d… -

Source pic: Twitter screenshot @th1an1 "I nostri servizi sono ancora al lavoro nel territorio della zona di polizia, stiamo facendo tutto il possibile per riportare la calma", ha dichiarato verso le 1 ...