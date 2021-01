Previsioni meteo del 15 Gennaio 2021: ancora neve al Nord e sull’estremo Sud (Di giovedì 14 gennaio 2021) ancora molto freddo e nuove nevicate alle due estremità d’Italia: il meteo del 15 Gennaio 2021 conferma la tendenza tipicamente invernale degli scorsi giorni. In arrivo sull’Italia correnti d’aria fredda provenienti dal Nord – Est europeo e, in particolare, dalla Scandinavia. Questa quinta perturbazione di Gennaio porterà maltempo e molto freddo soprattutto sul medio e basso Adriatico e favorirà un ulteriore abbassamento delle temperature L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 14 gennaio 2021)molto freddo e nuove nevicate alle due estremità d’Italia: ildel 15conferma la tendenza tipicamente invernale degli scorsi giorni. In arrivo sull’Italia correnti d’aria fredda provenienti dal– Est europeo e, in particolare, dalla Scandinavia. Questa quinta perturbazione diporterà maltempo e molto freddo soprattutto sul medio e basso Adriatico e favorirà un ulteriore abbassamento delle temperature L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

