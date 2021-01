Lamorgese al posto di Conte, questa è l’idea di Renzi che dice: “Mi sto giocando l’osso del collo” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Luciana Lamorgese. Finita la conferenza stampa dello strappo Matteo Renzi sussurra proprio quel nome a un gruppo di parlamentari di Italia Viva. Lamorgese potrebbe guidare un governo fondato su un patto di legislatura. E se l’ipotesi non si dovesse concretizzare “l’idea del leader di Iv – scrive il Corriere – è quella di un governo sostenuto dall’attuale maggioranza, ma con un altro presidente del Consiglio“. Renzi pensa a Lamorgese premier Renzi è convinto che il sostegno granitico a Conte da parte di Pd e M5S stia per scalfirsi. «Aspettate che si apra la crisi e vedrete che tutto si muoverà dentro quelle forze, è inevitabile, bisogna dare tempo al tempo. E poi alla peggio ce ne stiamo all’opposizione. Ricordate che è meglio stare fuori da questo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Luciana. Finita la conferenza stampa dello strappo Matteosussurra proprio quel nome a un gruppo di parlamentari di Italia Viva.potrebbe guidare un governo fondato su un patto di legislatura. E se l’ipotesi non si dovesse concretizzare “del leader di Iv – scrive il Corriere – è quella di un governo sostenuto dall’attuale maggioranza, ma con un altro presidente del Consiglio“.pensa apremierè convinto che il sostegno granitico ada parte di Pd e M5S stia per scalfirsi. «Aspettate che si apra la crisi e vedrete che tutto si muoverà dentro quelle forze, è inevitabile, bisogna dare tempo al tempo. E poi alla peggio ce ne stiamo all’opposizione. Ricordate che è meglio stare fuori da questo ...

