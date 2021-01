Impeached again: il secondo impeachment per Trump (Di giovedì 14 gennaio 2021) Impeached again. La Camera ha approvato il secondo impeachment del presidente Trump con l’accusa di incitamento all’insurrezione per aver incoraggiato i suoi fan ad assaltare il Congresso e impedire la certificazione della vittoria di Biden. Dieci repubblicani si schierano con i democratici. Trump diventa il primo presidente della storia americana ad essere messo sotto accusa Leggi su periodicodaily (Di giovedì 14 gennaio 2021). La Camera ha approvato ildel presidentecon l’accusa di incitamento all’insurrezione per aver incoraggiato i suoi fan ad assaltare il Congresso e impedire la certificazione della vittoria di Biden. Dieci repubblicani si schierano con i democratici.diventa il primo presidente della storia americana ad essere messo sotto accusa

