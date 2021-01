H&M | sarà Simone Rocha la prossima guest designer

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Il nome è arrivato oggi: sarà Simone Rocha a firmare la capsule primaverile di H&M. Sappiamo che la collezione sarà lanciata l’11 marzo 2021, in occasione della celebrazione del primo decennio del brand della stilista irlandese che, per la prima volta, firmerà un guardaroba pensato per tutta la famiglia. Oltre ai capi da donna, infatti, ci saranno anche quelli maschili e per bambini. La designer Simone Rocha firma la capsule per H&M