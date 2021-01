Governo: responsabili in campo? Pesano i numeri e le mosse Conte (Di giovedì 14 gennaio 2021) AGI . - "E' ora di un progetto politico, sia che ci siano le elezioni anticipate a giugno, oppure no. Ci deve mettere la faccia". Non è solo Tabacci che ieri ha accolto 5 deputati del misto nella componente Centro democratico ad aver invitato il premier a fare un passo avanti, a delineare un orizzonte che non sia quello dell'emergenza, dal momento - spiega uno di coloro che stanno lavorando al 'dossier' dei volenterosi - "che non è più il garante del fronte rosso-giallo, o perlomeno che quell'equilibrio non c'è più". Al momento il Movimento 5 stelle ha tagliato i ponti con Renzi e lo stesso ha fatto il presidente del Consiglio, duro anche il segretario dem Zingaretti. Chi ha incontrato il premier nelle ultime ore spiega che Conte non vuole una 'sfida' a Renzi, ma parlare al Paese e a chi in Parlamento vuole evitare una crisi al buio. "Renzi - argomenta uno dei 'big' ... Leggi su agi (Di giovedì 14 gennaio 2021) AGI . - "E' ora di un progetto politico, sia che ci siano le elezioni anticipate a giugno, oppure no. Ci deve mettere la faccia". Non è solo Tabacci che ieri ha accolto 5 deputati del misto nella componente Centro democratico ad aver invitato il premier a fare un passo avanti, a delineare un orizzonte che non sia quello dell'emergenza, dal momento - spiega uno di coloro che stanno lavorando al 'dossier' dei volenterosi - "che non è più il garante del fronte rosso-giallo, o perlomeno che quell'equilibrio non c'è più". Al momento il Movimento 5 stelle ha tagliato i ponti con Renzi e lo stesso ha fatto il presidente del Consiglio, duro anche il segretario dem Zingaretti. Chi ha incontrato il premier nelle ultime ore spiega chenon vuole una 'sfida' a Renzi, ma parlare al Paese e a chi in Parlamento vuole evitare una crisi al buio. "Renzi - argomenta uno dei 'big' ...

