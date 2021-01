Germania: PIL 2010 in calo del 5%, deficit vola (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – La Germania chiude il 2020 con una contrazione del PIL del 5%, ponendo fine ad un decennio di crescita, a causa dell’impattot della pandemia di coronavirus, che ha colpito pesantemente l’economia mondiale. La contrazione del PIL – sottolinea l’ufficio statistico Destatis – è stata però meno pronunciata della crisi finanziaria del 2008-2009, che si è riflettuta in un calo del Pil 2009 del 5,7%. Contemporaneamente, i conti pubblici chiudono con un deficit di 158,2 miliardi di euro, il primo dal 2011 ed il più alto mai raggiunto dalla Riunificazione. Un deficit che ammonta al 4,8% del PIL, accedendo per la prima volta il limite del 3% indicato dal Patto di Stabilità. Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Lachiude il 2020 con una contrazione del PIL del 5%, ponendo fine ad un decennio di crescita, a causa dell’impattot della pandemia di coronavirus, che ha colpito pesantemente l’economia mondiale. La contrazione del PIL – sottolinea l’ufficio statistico Destatis – è stata però meno pronunciata della crisi finanziaria del 2008-2009, che si è riflettuta in undel Pil 2009 del 5,7%. Contemporaneamente, i conti pubblici chiudono con undi 158,2 miliardi di euro, il primo dal 2011 ed il più alto mai raggiunto dalla Riunificazione. Unche ammonta al 4,8% del PIL, accedendo per la prima volta il limite del 3% indicato dal Patto di Stabilità.

